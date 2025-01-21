В Винницкой области снова чума свиней

Согласно результатам исследований Винницкой региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был подтвержден диагноз африканской чумы свиней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Заболевание обнаружено в трупах диких свиней, найденных на территории квартала № 56 ЛМГ Райагролеса Городковской территориальной общины, Тульчинского района Винницкой области. Об этом свидетельствует отчет о результатах исследования от 17 января 2025 года.

Главное управление немедленно принимает меры в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 7 марта 2017 года.

Важно! Гражданам и хозяйствам в службе рекомендуют придерживаться ветеринарно-санитарных норм и ограничительных мер, чтобы предупредить распространение заболевания. В случае выявления подозрительных случаев необходимо немедленно обращаться в местные ветеринарные органы.