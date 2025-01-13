В селах вводят карантин

В связи с опасными находками в Войтовском и Сумовском старостинских округах объявлен карантин, который продлится 40 суток, сообщает 24 Канал со ссылкой на решение Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Гайсинской районной военной администрации.

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Комиссия также определила карантинные зоны:

Зона защиты (радиус 5 километров) охватывает села Войтовка и Сумовка.

Зона надзора (радиус 3 километра) включает населенные пункты Завадовка, Кошаринцы и Крушиновка.

На карантинной территории запрещен ввоз и вывоз свиней, а также продукции их забоя, за исключением сертифицированной продукции; торговлю животными и продукцией животного происхождения; проведение ярмарок, выставок и массовых мероприятий с участием животных.

Жителям предоставили несколько советов:

Содержать домашних кошек и собак в вольерах или на привязи.

Провести дератизацию и дезинфекцию в хозяйствах.

Соблюдать установленные правила для предотвращения распространения вируса.

Важно! Для мониторинга ситуации создали координационную группу, организовали карантинно-полицейские посты, а также определили места для сжигания остатков животных. Карантин снимут через 40 дней после выполнения всех необходимых мероприятий. Об изменениях в режиме сообщат дополнительно.