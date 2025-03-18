Зарплати механізаторів зросли на 12%: хто отримує найбільше

Медіана загального доходу механізаторів (з урахуванням бонусів) у 2024 році зросла до 29,7 тисячі гривень, що на 12% перевищує показники 2023 року. Це дані щорічного дослідження Agrohub HR360 Benchmarking, в якому взяли участь 44 компанії, що об'єднують 4,2 тисячі спеціалістів.

Хто з механізаторів отримує найбільше

Зарплата механізаторів складається з 3 частин: фіксованої, відрядної, що займає близько 74% від усього доходу та залежить від виду технічної операції й кількості оброблених площ чи годин, проведених у полі, а також бонусу, частка якого знаходиться на рівні 5%, повідомляє 24 Канал.

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Серед усіх техоперацій найдорожчою залишається збирання врожаю, оплата за яку у 2024 році становила 366 гривень за годину, що на 25% вище ніж у 2023. Обприскування знаходиться на другому місці та коштувало в середньому 297 гривень за годину (+10% до минулорічних показників). За посів механізатори в середньому отримували 237 гривень за годину, і ця розцінка майже не змінилась у порівнянні з 2023. Найдешевшою операцією незмінно є коткування – 121 гривні за годину.

Важливо! На рівень навантаженості та зарплат також впливає кількість механізаторів, яка в порівнянні з 2023 роком майже не змінилася і залишилася на рівні 27 осіб на 10 тисяч гектар.

Що найбільше впливає на зарплату механізаторів

На заробіток механізаторів також впливає використання підприємством власної техніки у відношенні до найму. 87% усіх робіт компанії виконують власною технікою, а 13% — передають на аутсорс. Переважну більшість такої техніки використовують для збору врожаю — 64%, обприскування — 15%, внесення добрив — 10%, а посів та грунтообробка переважно здійснюється власною технікою. Компанії залучають аутсорс, адже є необхідність зібрати врожай у певні часові рамки, які залежать від погодних умов та термінів.

За останні три роки ситуація стабілізувалася, оскільки підприємства адаптувалися до нових умов, тому вони можуть підвищувати зарплати і не відчувають значного кадрового дефіциту. Однак компанії не поспішають навчати своїх працівників для виконання різних техоперацій,

– зазначив керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв.

Відповіді на це питання, на його думку, можуть бути різними: нерозуміння перспектив, висока ресурсозатратність процесу або те, що для них це питання наразі не є пріоритетним.