В Україні почалась посівна

За прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства, загальна посівна площа залишиться на рівні минулого року – близько 23 мільйонів гектар, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". Водночас нестача вологи може стати серйозною проблемою для майбутнього врожаю.

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Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорить, що головним чинником, який впливає на темпи посівної, є погодні умови.

В Україні теплі дні фактично розпочалися з Нового року, і в деяких регіонах, особливо на півдні, ще в січні розпочалися польові роботи та підготовка до посіву. Наразі в різних областях триває посів ячменю, пшениці, гороху. Пізніше, у квітні, з підвищенням температури розпочнеться сівба кукурудзи, соняшника, інших культур. На цю мить головним викликом є нестача вологи. Осінь 2024 року була сухою, а зима не принесла достатньої кількості снігу, тому навесні в багатьох регіонах ґрунти залишаються малозволоженими,

– зазначив Денис Марчук.

Які зміни відбулися у сівбі культур

Посівні площі, за його словами, залишаться без значних змін, але посіви кукурудзи можуть збільшитися.

Також Марчук пояснив, що у 2024 році рівень цін на кукурудзу на світовому ринку вперше дозволив виробникам не лише уникнути збитків, а й заробити. Це, на його думку, пояснюється високим попитом на цю зернову, зокрема, з боку Європейського Союзу, який закуповує близько 50% української кукурудзи для потреб молочно-товарних комплексів.

Окрім нестачі вологи, серйозною перешкодою залишається замінування та забруднення полів.

На жаль, темпи розмінування не є високими, оскільки це дуже дорогий процес. У 2025 році в держбюджеті передбачено 1 мільярд гривень на розмінування, а наразі укладені контракти на очищення 9500 гектар на півдні України,

– говорить Денис Марчук.

Проте цього, на його думку, недостатньо. Багато фермерів змушені самостійно проводити розмінування, щоб розширити посівні площі.