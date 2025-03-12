На Буковині вже садять ранню картоплю

Завдяки сприятливим погодним умовам у фермерських господарствах на Вижниччині Чернівецької області висаджують картоплю ультра раннього сорту Рів'єра, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівецькій ОВА. Її будуть вирощувати під агроволокном.

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В обладміністрації відзначають, що в регіоні щороку валове виробництво картоплі становить понад 650 тисяч тонн, а овочевих культур – понад 250 тисяч тонн. Цьогоріч площі цих культур залишаться орієнтовно на рівні торішніх, а саме 35,9 тисячі гектар – під картоплю та 14,6 тисячі гектар – під овочі та баштанні культури.

Основними виробниками цієї продукції на Буковині є господарства населення, в яких розміщено 99,7% від загальнообласного посіву. Посів овочевих культур та картоплі у відкритому ґрунті в області масово розпочнеться в кінці березня на початку квітня.

Цікаво! В Чернівецькій ОВА говорять, що овочівництво – одна з перспективних галузей Чернівецької області і займає четверту частину в обсягах виробництва продукції галузі рослинництва регіону. Торік виробництво овочів та картоплі склало 3% від загального їх виробництва по Україні.