На Буковине уже сажают ранний картофель

Благодаря благоприятным погодным условиям в фермерских хозяйствах на Вижниччине Черновицкой области высаживают картофель ультра раннего сорта Ривьера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкой ОВА. Его будут выращивать под агроволокном.

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В обладминистрации отмечают, что в регионе ежегодно валовое производство картофеля составляет более 650 тысяч тонн, а овощных культур – более 250 тысяч тонн. В этом году площади этих культур останутся ориентировочно на уровне прошлогодних, а именно 35,9 тысячи гектар – под картофель и 14,6 тысячи гектар – под овощи и бахчевые культуры.

Основными производителями этой продукции на Буковине являются хозяйства населения, в которых размещено 99,7% от общеобластного посева. Посев овощных культур и картофеля в открытом грунте в области массово начнется в конце марта в начале апреля.

Интересно! В Черновицкой ОВА говорят, что овощеводство – одна из перспективных отраслей Черновицкой области и занимает четвертую часть в объемах производства продукции отрасли растениеводства региона. В прошлом году производство овощей и картофеля составило 3% от общего их производства по Украине.