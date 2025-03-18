Кто из механизаторов получает больше всего

Зарплата механизаторов состоит из 3 частей: фиксированной, сдельной, что занимает около 74% от всего дохода и зависит от вида технической операции и количества обработанных площадей или часов, проведенных в поле, а также бонуса, доля которого находится на уровне 5%, сообщает 24 Канал.

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Среди всех техопераций самой дорогой остается уборка урожая, оплата за которую в 2024 году составляла 366 гривен в час, что на 25% выше чем в 2023. Опрыскивание находится на втором месте и стоило в среднем 297 гривен в час (+ 10% к прошлогодним показателям). За посев механизаторы в среднем получали 237 гривен в час, и эта расценка почти не изменилась по сравнению с 2023. Самой дешевой операцией неизменно является прикатывание – 121 гривны в час.

Важно! На уровень нагруженности и зарплат также влияет количество механизаторов, которое по сравнению с 2023 годом почти не изменилось и осталось на уровне 27 человек на 10 тысяч гектар.

Что больше всего влияет на зарплату механизаторов

На заработок механизаторов также влияет использование предприятием собственной техники по отношению к найму. 87% всех работ компании выполняют собственной техникой, а 13% - передают на аутсорс. Подавляющее большинство такой техники используют для сбора урожая - 64%, опрыскивание - 15%, внесение удобрений - 10%, а посев и почвообработка преимущественно осуществляется собственной техникой. Компании привлекают аутсорс, ведь есть необходимость собрать урожай в определенные временные рамки, которые зависят от погодных условий и сроков.

За последние три года ситуация стабилизировалась, поскольку предприятия адаптировались к новым условиям, поэтому они могут повышать зарплаты и не испытывают значительного кадрового дефицита. Однако компании не спешат обучать своих работников для выполнения различных техопераций,

– отметил руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

Ответы на этот вопрос, по его мнению, могут быть разными: непонимание перспектив, высокая ресурсозатратность процесса или то, что для них этот вопрос пока не является приоритетным.