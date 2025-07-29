Російські війська здійснили черговий удар по українському агропідприємству. Цього разу серйозно постраждало підприємство на Миколаївщині.

Які наслідки атаки на агропідприємство на Миколаївщині?

У ніч на 29 липня Росія атакувала безпілотниками Миколаївщину, повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС України. У результаті удару на території одного з агропідприємств зайнялася масштабна пожежа.

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Усього протиповітряна оборона збила п'ять ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Миколаївському районі виникла пожежа складських приміщень та трави на території агропідприємства, площею 4000 квадратних метрів.

Також вогонь знищив три автівки, що знаходилися на території підприємства. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що пожежу оперативно ліквідували рятувальники, а постраждалих під час атаки немає.

Зверніть увагу! У Миколаївській ОВА також повідомили, що учора, 28 липня, ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине пошкоджено два приватних будинки. Постраждалих немає.