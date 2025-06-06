На Чернігівщині засіяли експериментальні поля арахісу

Українська аграрна компанія вперше засіяла арахісом поля на Чернігівщині. Таким чином, розширивши наявні площі посіву культури, котрі раніше вирощувались на Харківщині.

Арахіс вперше посіяли на Чернігівщині

У 2025 році компанія "Агротрейд" вдруге висіває арахіс у межах трирічного проєкту, повідомляє 24 Канал з посиланням на представників компанії. За його підсумками буде ухвалено стратегічне рішення – масштабувати напрям чи згорнути його.

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Цього року у компанії суттєво розширили площі: на Харківщині засіяно 34 гектари проти 5,6 гектара торік.

А головне – вперше арахіс висіяно й на Чернігівщині. Нові 5 гектарів відведено для вивчення потенціалу культури в інших агрокліматичних умовах.

Це новий для нас регіон у вирощуванні арахісу. Тут зовсім інші типи ґрунтів, інше вологозабезпечення, вегетаційний період. Ми свідомо розширюємо географію посівів, щоб побачити, як арахіс реагує на різні умови. Це дає змогу зібрати ширший набір даних і краще зрозуміти, у яких зонах культура показує найвищу ефективність і стабільність результату,

– розповів директор агропромислового департаменту Групи Агротрейд Олександр Овсяник.

Також у компанії повідомили, що вже отримано перші сходи й наступним етапом стане обробка посівів і моніторинг розвитку культури.