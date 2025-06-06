Арахіс вперше посіяли на Чернігівщині

У 2025 році компанія вдруге висіває арахіс у межах трирічного проєкту, повідомляє 24 Канал. За його підсумками буде ухвалено стратегічне рішення – масштабувати напрям чи згорнути його.

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Серед цьогорічних нововведень – адаптація систем захисту культури на основі результатів минулого сезону:

інсектициди стали м'якшими, із частішим внесенням: це знижує стрес для рослин, підвищує екологічність і дає змогу точніше контролювати ситуацію в полі;

фунгіцидний і гербіцидний захист посилено – аби уникнути торішніх втрат.

Цього року у компанії суттєво розширили площі: на Харківщині засіяно 34 гектари проти 5,6 га торік. А головне – вперше арахіс висіяно й на Чернігівщині. Нові 5 гектарів відведено для вивчення потенціалу культури в інших агрокліматичних умовах.

Це новий для нас регіон у вирощуванні арахісу. Тут зовсім інші типи ґрунтів, інше вологозабезпечення, вегетаційний період. Ми свідомо розширюємо географію посівів, щоб побачити, як арахіс реагує на різні умови. Це дає змогу зібрати ширший набір даних і краще зрозуміти, у яких зонах культура показує найвищу ефективність і стабільність результату,

– розповів директор агропромислового департаменту Групи АГРОТРЕЙД Олександр Овсяник.

Уже отримано перші сходи. Наступний етап – обробка посівів і моніторинг розвитку культури.