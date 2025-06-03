Накручували ціни за змовою: двох великих виробників яєць взяв у лещата АМКУ

Антимонопольний комітет України продовжує розслідувати факти зловживань, які призвели до аномального здорожчання яєць наприкінці минулого року. Наразі під розслідування потрапили два найбільших виробники яєць в Україні.

Виробники підвищували ціни за попередньою змовою

Наприкінці травня Антимонопольний комітет України розпочав справу проти двох найбільших виробників курячих яєць в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на АМКУ. Під розслідування потрапили групи компаній "Авангард" та Ovostar Union.

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АМКУ підозрює ці компанії в антиконкурентних узгоджених діях під час формування цін на курячі яйця. Комітет почав розслідування після того, як помітив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року.

У квітні АМКУ надав рекомендації десятьом найбільшим виробникам щодо недопущення порушень конкурентного законодавства. Через місяць після детального аналізу господарських показників розпочато офіційну справу.

У кінці травня 2025 року Комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення групою компаній "Авангард" та групою компаній "Ovostar Union" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.

Важливо! АМКУ підкреслює соціальну важливість цього питання, оскільки яйця є важливим продуктом для населення, а ці дві групи компаній мають значний вплив на ринок як найбільші виробники курячих яєць в Україні.