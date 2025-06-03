Накручували ціни за змовою: двох великих виробників яєць взяв у лещата АМКУ
- Антимонопольний комітет України розслідує зловживання двома найбільшими виробниками яєць, "Авангард" та Ovostar Union, через можливу змову під час формування цін.
- Комітет виявив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року, що спонукало до розпочатку офіційної справи у травні 2025 року за порушення конкурентного законодавства.
Антимонопольний комітет України продовжує розслідувати факти зловживань, які призвели до аномального здорожчання яєць наприкінці минулого року. Наразі під розслідування потрапили два найбільших виробники яєць в Україні.
Виробники підвищували ціни за попередньою змовою
Наприкінці травня Антимонопольний комітет України розпочав справу проти двох найбільших виробників курячих яєць в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на АМКУ. Під розслідування потрапили групи компаній "Авангард" та Ovostar Union.
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АМКУ підозрює ці компанії в антиконкурентних узгоджених діях під час формування цін на курячі яйця. Комітет почав розслідування після того, як помітив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року.
У квітні АМКУ надав рекомендації десятьом найбільшим виробникам щодо недопущення порушень конкурентного законодавства. Через місяць після детального аналізу господарських показників розпочато офіційну справу.
У кінці травня 2025 року Комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення групою компаній "Авангард" та групою компаній "Ovostar Union" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.
Важливо! АМКУ підкреслює соціальну важливість цього питання, оскільки яйця є важливим продуктом для населення, а ці дві групи компаній мають значний вплив на ринок як найбільші виробники курячих яєць в Україні.