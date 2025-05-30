В Україні почали продавати страусові яйця
Коштують вони 1 599 гривень за штуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Львів Інформує".
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У Львові в супермаркетах зʼявились страусині яйця,
– йдеться у повідомленні.
Однак шокує не тільки факт появи продукту на полицях українських магазинів. Вражає також й ціна, яка складає понад півтори тисячі за штуку.
Ціна такого задоволення – 1599 гривень за штуку,
– пишуть у Telegram-каналі.
Що відбувається з цінами на звичайні яйця?
Неприємно дивують українців й ціни на звичайні яйця. За останній рік вони подорожчали на 73,3% до 59,2 гривні за десяток. Однак подібна тенденція спостерігається й щодо інших базових продуктів.