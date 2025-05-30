В Украине начали продавать страусовые яйца
Стоят они 1 599 гривен за штуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Львов Информирует".
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Во Львове в супермаркетах появились страусиные яйца,
– говорится в сообщении.
Однако шокирует не только факт появления продукта на полках украинских магазинов. Поражает также и цена, которая составляет более полутора тысяч за штуку.
Цена такого удовольствия – 1599 гривен за штуку,
– пишут в Telegram-канале.
Что происходит с ценами на обычные яйца?
Неприятно удивляют украинцев и цены на обычные яйца. За последний год они подорожали на 73,3% до 59,2 гривны за десяток. Однако подобная тенденция наблюдается и в отношении других базовых продуктов.