В Украине начали продавать страусовые яйца

Стоят они 1 599 гривен за штуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Львов Информирует".

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Во Львове в супермаркетах появились страусиные яйца,

– говорится в сообщении.

Однако шокирует не только факт появления продукта на полках украинских магазинов. Поражает также и цена, которая составляет более полутора тысяч за штуку.

Цена такого удовольствия – 1599 гривен за штуку,

– пишут в Telegram-канале.