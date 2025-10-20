Укр Рус
20 жовтня, 11:22
2

Де в Україні у жовтні шукати білі гриби

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • У Сільпо пакунок на 400 грамів білих грибів коштує 214 гривень, у Varus 300 грамів заморожених білих грибів коштує 269 гривень, а у Мегамаркеті кілограм білих грибів можна придбати за 651,30 гривні.
  • Боровик бронзовий занесений до Червоної книги України і його збір заборонено.

Походи всією сім'єю по гриби є одним з найпопулярніших видів осіннього відпочинку. Одним з найбажаніших трофеїв грибників є білі гриби.

Де шукати білі гриби?

Знайти місця, де росте справді багато білих грибів у деяких регіонах України буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу поспілкувалися на цю тему з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем.

Остап Богославець

Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Регіони, де доволі багато білих грибів – це, в першу чергу, Карпати, а потім йде Полісся. Насправді те що називають білими грибами – комплекс із чотирьох різних видів. 

Зверніть увагу! За словами вченого, один із них занесений до Червоної книги України. Йдеться про боровик бронзовий, який не можна збирати.

Скільки коштують білі гриби?

  • У Сільпо пакунок на 400 грамів білих грибів коштує 214 гривень.
  • Varus пропонує 300 грамів заморожених білих грибів за 269 гривень.
  • У Мегамаркеті кілограм білих грибів можна придбати за 651,30 гривні.

Як знайти грибні місця: в Україні у жовтні розпочався сезон

  • Збирання грибів в Україні у жовтні потребує знання місць їхнього зростання.

  • Будь-який ліс може містити гриби, але важливо обирати незабруднені території.