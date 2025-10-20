Походи всією сім'єю по гриби є одним з найпопулярніших видів осіннього відпочинку. Одним з найбажаніших трофеїв грибників є білі гриби.

Де шукати білі гриби?

Знайти місця, де росте справді багато білих грибів у деяких регіонах України буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу поспілкувалися на цю тему з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Регіони, де доволі багато білих грибів – це, в першу чергу, Карпати, а потім йде Полісся. Насправді те що називають білими грибами – комплекс із чотирьох різних видів.

Зверніть увагу! За словами вченого, один із них занесений до Червоної книги України. Йдеться про боровик бронзовий, який не можна збирати.

Скільки коштують білі гриби?

У Сільпо пакунок на 400 грамів білих грибів коштує 214 гривень.

пакунок на 400 грамів білих грибів коштує 214 гривень. Varus пропонує 300 грамів заморожених білих грибів за 269 гривень.

пропонує 300 грамів заморожених білих грибів за 269 гривень. У Мегамаркеті кілограм білих грибів можна придбати за 651,30 гривні.

