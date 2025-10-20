Де в Україні у жовтні шукати білі гриби
Походи всією сім'єю по гриби є одним з найпопулярніших видів осіннього відпочинку. Одним з найбажаніших трофеїв грибників є білі гриби.
Де шукати білі гриби?
Знайти місця, де росте справді багато білих грибів у деяких регіонах України буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу поспілкувалися на цю тему з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем.
Регіони, де доволі багато білих грибів – це, в першу чергу, Карпати, а потім йде Полісся. Насправді те що називають білими грибами – комплекс із чотирьох різних видів.
Зверніть увагу! За словами вченого, один із них занесений до Червоної книги України. Йдеться про боровик бронзовий, який не можна збирати.
Скільки коштують білі гриби?
- У Сільпо пакунок на 400 грамів білих грибів коштує 214 гривень.
- Varus пропонує 300 грамів заморожених білих грибів за 269 гривень.
- У Мегамаркеті кілограм білих грибів можна придбати за 651,30 гривні.
Як знайти грибні місця: в Україні у жовтні розпочався сезон
Збирання грибів в Україні у жовтні потребує знання місць їхнього зростання.
Будь-який ліс може містити гриби, але важливо обирати незабруднені території.