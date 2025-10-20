Походы всей семьей по грибы являются одним из самых популярных видов осеннего отдыха. Одним из самых желанных трофеев грибников являются белые грибы.

Где искать белые грибы?

Найти места, где растет действительно много белых грибов в некоторых регионах Украины бывает довольно непросто, поэтому журналисты 24 Канала пообщались на эту тему с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Регионы, где довольно много белых грибов – это, в первую очередь, Карпаты, а потом идет Полесье. На самом деле то что называют белыми грибами – комплекс из четырех разных видов.

Обратите внимание! По словам ученого, один из них занесен в Красную книгу Украины. Речь идет о боровик бронзовый, который нельзя собирать.

Сколько стоят белые грибы?

У Сильпо пакет на 400 граммов белых грибов стоит 214 гривен.

пакет на 400 граммов белых грибов стоит 214 гривен. Varus предлагает 300 граммов замороженных белых грибов за 269 гривен.

предлагает 300 граммов замороженных белых грибов за 269 гривен. У Мегамаркете килограмм белых грибов можно приобрести за 651,30 гривны.

