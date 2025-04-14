В Україні ростуть ціни на торішню капусту: що сприяє здорожчанню

Протягом минулого тижня на українських ринках зростали ціни на білокачанну капусту врожаю минулого року. Підґрунтям підвищення цін є звичайні сезонні процеси.

Чому почала дорожчати стара капуста

Аналітики повідомляють, що з початку поточного тижня українські фермери почали поступово підвищувати ціни на білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Своє рішення виробники аргументують сезонним скороченням пропозиції цієї продукції на тлі стабільно високого попиту.

На тлі цього фермери, які ще мають достатні запаси білокачанної капусти для гуртової торгівлі, почали підвищувати ціни на цю продукцію. Так, на сьогодні торішня капуста надходить у продаж по 38 – 45 гривень за кілограм (0,92 – 1,09 долара за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що зараз ціни на капусту в Україні вже в середньому в 6 разів вищі, ніж роком раніше. У цьому учасники ринку виключають те, що тенденція подорожчання цієї продукції збережеться і надалі, оскільки запаси у господарствах стрімко скорочуються.