Ціни на продукти в Польщі і Україні: блогерка порівняла вартість популярних позицій

Ціни на продукти в українських магазинах вже подекуди зрівнялися з європейськими. Однак вартість деяких продуктів в Україні значно перевищує ціни у магазинах Польщі.

Як відрізняються ціни в Україні та Польщі

Підприємиця і блогерка з України Софія Ванівська порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на TikTok блогерки. На своїй сторінці українка опублікувала відео своїх візитів до магазинів мережі Lidl у Польщі та порівняла їх з цінами у "Сільпо" в Україні.

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Скільки коштують продукти в супермаркетах України та Польщі:

круасан : у Польщі – 19 гривень, в Україні – 60 гривень;

: у Польщі – 19 гривень, в Україні – 60 гривень; батончик Twix : у Польщі – 42,30 гривні, в Україні – 42,70 гривні;

: у Польщі – 42,30 гривні, в Україні – 42,70 гривні; банани : у Польщі – 78 гривень, в Україні – 79,99 гривні;

: у Польщі – 78 гривень, в Україні – 79,99 гривні; ананас : у Польщі – 78 гривень за кілограм, в Україні – 179 гривень за штуку;

: у Польщі – 78 гривень за кілограм, в Україні – 179 гривень за штуку; яблука : у Польщі – 56 гривень, в Україні – 80 гривень;

: у Польщі – 56 гривень, в Україні – 80 гривень; вершкове масло : у Польщі – 83 гривень, в Україні – 99 гривень;

: у Польщі – 83 гривень, в Україні – 99 гривень; чверть курки : у Польщі – 56 гривень, в Україні – 133 гривень;

: у Польщі – 56 гривень, в Україні – 133 гривень; курячі яйця : у Польщі – 111 гривень за десяток, в Україні – 71 гривень;

: у Польщі – 111 гривень за десяток, в Україні – 71 гривень; олія соняшникова 2 літри: у Польщі – 133 гривень, в Україні – 164 гривень.

Зверніть увагу! Також дівчина зазначила, що упаковка туалетного паперу в Польщі обійдеться в 217 гривень, а в Україні – 339 гривень.