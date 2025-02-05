5 лютого, 08:00
Як може зрости вартість картоплі у лютому 2025 року
Основні тези
- У лютому 2025 року вартість картоплі в Україні може сягнути 36 гривень за кілограм, що на 3,7% більше ніж у січні.
- На збільшення ціни впливають обсяги постачання, логістика, та умови зберігання.
На формування вартості овочу впливає багато факторів. Зокрема, кількість його запасів та логістика.
Як подорожчає картопля в Україні
У коментарі 24 Каналу Інститут аграрної економіки зазначив, що за їхнім прогнозом, вартість картоплі у лютому може сягнути 36 гривень за кілограм.
Читайте також Вартість хліба в Україні: скільки коштуватиме популярний продукт у лютому
Зверніть увагу! Це на 3,7% більше ніж у січні 2025 року.
Як зазначають науковці, на збільшення ціни вплинуть:
- обсяги постачання;
- логістика;
- умови зберігання.
Яка вартість картоплі зараз
Ціна картоплі різниться, залежно від місця покупки. У найбільших торгівельних мережах України зараз цей овоч, станом на 4 лютого, можна придбати за:
- у мережі Ашан – 26,80 гривень за кілограм;
- АТБ – 25,89 гривні за кілограм;
- Сільпо – 29,60 гривень за кілограм;
- Фора – 28,90 гривень за кілограм;
- Novus – 29, 59 гривень за кілограм;
- Varus – 28,90 гривень за кілограм.
Зауважте! Йдеться про звичайну білу картоплю.