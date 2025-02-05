Как подорожает картофель в Украине
В комментарии 24 Каналу Институт аграрной экономики отметил, что по их прогнозу, стоимость картофеля в феврале может достичь 36 гривен за килограмм.
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Обратите внимание! Это на 3,7% больше чем в январе 2025 года.
Как отмечают ученые, на увеличение цены повлияют:
- объемы поставок;
- логистика;
- условия хранения.
Какая стоимость картофеля сейчас
Цена картофеля отличается, в зависимости от места покупки. В крупнейших торговых сетях Украины сейчас этот овощ, по состоянию на 4 февраля, можно приобрести за:
- в сети Ашан – 26,80 гривны за килограмм;
- АТБ – 25,89 гривны за килограмм;
- Сильпо – 29,60 гривны за килограмм;
- Фора – 28,90 гривны за килограмм;
- Novus – 29, 59 гривен за килограмм 29 59 гривен за килограмм;
- Varus – 28,90 гривны за килограмм.
Заметьте! Речь идет об обычном белом картофеле.