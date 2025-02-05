Як подорожчає картопля в Україні

У коментарі 24 Каналу Інститут аграрної економіки зазначив, що за їхнім прогнозом, вартість картоплі у лютому може сягнути 36 гривень за кілограм.

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Зверніть увагу! Це на 3,7% більше ніж у січні 2025 року.

Як зазначають науковці, на збільшення ціни вплинуть:

обсяги постачання;

логістика;

умови зберігання.

Яка вартість картоплі зараз

Ціна картоплі різниться, залежно від місця покупки. У найбільших торгівельних мережах України зараз цей овоч, станом на 4 лютого, можна придбати за:

у мережі Ашан – 26,80 гривень за кілограм;

АТБ – 25,89 гривні за кілограм;

Сільпо – 29,60 гривень за кілограм;

Фора – 28,90 гривень за кілограм;

Novus – 29, 59 гривень за кілограм;

Varus – 28,90 гривень за кілограм.

Зауважте! Йдеться про звичайну білу картоплю.