Как изменились цены на хлеб

Так цены на основные виды хлеба повысились почти на одну пятую, сообщила ученая "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина для 24 канала.

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Цены на хлеб сейчас такие:

пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 51,91 гривны за килограмм (+17,8%);

хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 42,52 гривны за килограмм (+19,0%);

хлеб ржаной – до 45,12 гривны за килограмм (+20,6%).

Обратите внимание! В частности батон вырос в цене 20,6% и стоит сейчас 27,78 гривны за 500 граммов.

Подорожает ли хлеб в феврале

Более того, течение всего прошлого года хлебопекарные изделия устойчиво сохраняли тенденцию подорожания. Так ежемесячно, постепенно менялась цена на товар. В среднем ценники росли в диапазоне 1,5-3% в месяц.

Данные Госкомитета статистики Украины в течение декабря 2024 года – января 2025 года свидетельствуют:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал еще на 1,8% – до 51,91 гривны за килограмм;

хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 3,0% – до 42,52 гривны за килограмм;

хлеб ржаной – на 3,0% – до 45,12 гривны за килограмм;

батон вырос в цене еще 3,1% и стоит сейчас 27,78 гривны за 500 граммов.

Важно! По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, и в дальнейшем ожидается постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия. Например, в течение февраля 2025 года хлеб может добавить в цене еще 3-5%.

Как изменились цены на ингредиенты для хлеба

В частности сырьевые составляющие хлебопроизводства также продолжают дорожать. Например, в течение декабря – января цена муки выросла еще на 3,7% – до 19,93 гривны за килограмм.

В то же время масло подсолнечное прибавило в цене 6,0% и стоит 72,73 гривны за килограмм. Цена же сахара остается относительно стабильной: его подорожание составило лишь 0,1% – до 33,16 гривны за килограмм.