Ціни на тепличні огірки пішли вниз: скільки зараз коштує кілограм

На українському ринку тепличних огірків продовжується сезонне зниження цін. Зростання пропозиції продукції з літніх теплиць змушує виробників переглядати вартість овочів у бік зменшення.

Сезонний фактор тисне на ціни

На початку червня в Україні зберігається тенденція до здешевлення тепличних огірків. За даними аналітиків EastFruit, чергове зниження цін пов'язане насамперед із сезонним збільшенням обсягів продукції на внутрішньому ринку.

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Наразі тепличні комбінати реалізують огірки в межах 35 – 65 гривень за кілограм. У середньому це на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти зазначають, що на ринок активно надходить продукція з місцевих господарств, що традиційно посилює конкуренцію між виробниками та змушує їх коригувати ціни.

Дешевші огірки надходять із півдня країни

Представники тепличних господарств пояснюють, що головним чинником нинішнього здешевлення стала велика кількість огірків із літніх теплиць південних регіонів України.

Таку продукцію виробники продають у середньому по 25 гривень за кілограм, що значно нижче від вартості овочів із промислових тепличних комбінатів. Через це загальний ціновий рівень на ринку продовжує знижуватися.

Водночас учасники ринку відзначають, що збільшення пропозиції поки що повністю відповідає сезонним тенденціям і не є наслідком надвиробництва.

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Не лише вартість огірків падає в Україні. Ціни на капусту нового врожаю в Україні теж продовжують падати вже кілька тижнів поспіль. Виробники змушені знижувати вартість через збільшення пропозиції та стриманий попит з боку покупців.

Головною причиною такого розвитку подій стало сезонне збільшення обсягів продукції від місцевих господарств.

Додатковим фактором стало покращення погодних умов. Після періоду сильних дощів, гроз і граду ситуація стабілізувалася майже по всій території країни, що дало змогу виробникам активніше постачати овочі на ринок.