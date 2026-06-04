Пропозиція капусти на ринку різко зросла

На українському ринку продовжується тенденція до здешевлення капусти нового врожаю, повідомляє EastFruit. За даними аналітиків, головною причиною такого розвитку подій стало сезонне збільшення обсягів продукції від місцевих господарств.

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Додатковим фактором стало покращення погодних умов. Після періоду сильних дощів, гроз і граду ситуація стабілізувалася майже по всій території країни, що дало змогу виробникам активніше постачати овочі на ринок.

Водночас темпи реалізації залишаються доволі помірними. Через це продавці змушені коригувати ціни, щоб стимулювати попит та уникнути накопичення надлишків продукції.

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Ціни вже нижчі, ніж торік

За словами експертів, на вартість капусти впливає не лише збільшення пропозиції, а й якість продукції. Частина партій не повністю відповідає очікуванням покупців, що також чинить тиск на ринок.

Наразі виробники реалізують капусту нового врожаю за ціною від 11 до 18 гривень за кілограм. Це в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

Крім того, поточні ціни вже поступаються минулорічним показникам. Станом на початок червня капуста нового врожаю продається приблизно на 16% дешевше, ніж у цей самий період 2025 року.

Учасники ринку не виключають, що за умови подальшого збільшення пропозиції та відсутності активного попиту тенденція до зниження цін може зберегтися і найближчими тижнями.

Українська полуниця обвалилася в ціні: коли ягода стане ще доступнішою

В Україні дешевшають не лише овочі, а й фрукти нового врожаю. Продовжує дешевшати суниця садова, і тенденція триває вже другий тиждень поспіль. Через зростання пропозиції та стриманий попит виробники змушені переглядати ціни у бік зниження.

Учасники ринку зазначають, що додатковим фактором здешевлення стала присутність імпортної ягоди. На український ринок активно надходить суниця садова з Греції, Туреччини та Іспанії.