Як зміна клімату вплине на виробництво шоколаду

Дослідження свідчать про радикальну зміну клімату у Західній та Центральній Африці. Саме на ці регіони припадає 70% від світового виробництва какао.

Чому зменшаться обсяги виробництва какао

Зміна температури та кількості опадів вплине на усі ланцюжки виробництва какао, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Wageningen University & Research (WUR).

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Дослідники з'ясували як може змінитись ситуація у чотирьох ключових країнах-виробниках какао до 2060 року:

Кот-д'Івуар

Кот-д'Івуар – найбільший виробник какао у світі. В цій країні буде втрачено до 50% площ, які придатні для вирощування такої рослини.

Гана

В Гані також вирощуються значні обсяги какао. На території цієї країни може відбутися помірне скорочення площ, що підходять для вирощування цієї культури.

Нігерія

В Нігерії навпаки, може збільшитись кількість площі для вирощування какао. Обсяги виробництва імовірно зростуть на орієнтовно 40%.

Камерун

Обсяги виробництва какао в Камеруні також можуть зрости. Показник збільшення сягне 60%.

Зверніть увагу! Збільшення обсягів виробництва какао у таких країнах як Камерун, може призвести до негативних наслідків. Зокрема, вирубки лісів.

Як дослідники пропонують розв'язувати проблему впливу клімату

Потрібно розуміти, що зменшення обсягів виробництва какао призведе до значного подорожчання шоколаду. Саме тому науковці пропонують вживати такі заходи зараз:

підвищити врожайність какао з гектара;

створити жаро- і посухостійкы сорти какао.

Зауважте! Експериментально доведено, що вирощування какао "в тіні" іншого дерева може збільшити врожай.