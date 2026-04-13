Становить ризик для життя людей: у Чорнобильській зоні роками незаконно вирощують врожай

Вже понад 5 років у Чорнобильській зоні незаконно вирощують врожай. У зв’язку з цим Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора звернулась до господарського суду Київської області.

Що відомо про вирощування врожаю у зоні Чорнобиля?

У позові йдеться про повернення державі трьох земельних ділянок загальною площею понад 190 гектарів, про що повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Зазначені землі розташовані у Вишгородському районі. Але саме в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення. Це ті території, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ділянки перебували у користуванні державного органу, що відповідає за управління зоною відчуження,

– пояснили у дописі.

Але державні реєстратори незаконно змінили їхній статус. Потім вони перевели їх у комунальну власність. Після цього право користування землею безпідставно оформили на приватну компанію.

А з 2020 року всі ці території використовують для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема пшениці та кукурудзи. Все це робиться без спеціального дозволу, що становить ризик для життя і здоров’я людей.

Слідство встановило, що підставою для реєстраційних дій стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Також були використані державні акти на землю, які видані колишньому колективному підприємству "Світанок". Але воно перебуває у процесі припинення та не має правонаступників.

Зауважте! Суд відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання, а слідство наразі триває.

Нагадаємо, що українські сільськогосподарські землі, які покинуті після ядерної катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році, знову придатні для ведення сільського господарства. Про це свідчить нове дослідження. Цю інформацію ще рік тому повідомили в Independent.

Аналізуючи зразки ґрунту та вимірюючи зовнішнє гамма-випромінювання, дослідники встановили, що ефективна доза опромінення для працівників сільського господарства значно нижча за національний поріг безпеки України.

Дослідники також з’ясували, що рівень радіації суттєво нижчий за природний фоновий рівень, який спостерігається в різних частинах світу,

– писали у матеріалі.

Зауважте! Це означає, що за умови належного моніторингу та дотримання українських норм безпеки харчових продуктів багато культур можна безпечно вирощувати на цих раніше обмежених територіях.

