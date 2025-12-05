Живе дерево на Різдво та Новий рік: де у дворі висадити ялинку

Прикрашена ялинка – основний атрибут Різдва та Нового року, навколо якого вибудовується все інше прикрашання оселі та двору до свят. Однак багато хто замість того, щоб купувати зрубане дерево вирішує посадити ялинку у дворі.

Як вибирати ялинку для посадки?

Перед тим як саджати ялинку, треба її спочатку вибрати, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agromarket. Щоб прийняти правильне рішення і вибрати найкращий посадковий матеріал, необхідно визначитися з особливостями і характеристиками рослини, серед яких особливої ​​уваги варті деякі моменти.

Читайте також Де можна посадити сосну: плюси та мінуси для ділянки

Морозостійкість. Бажано вибирати ті види, які безпроблемно переносять холод. Ялиці і кипариси вважаються не особливо морозостійкими, тоді як блакитна ялина відноситься до одних з найбільш вигідних рішень для північних і центральних областей України. Попри це, важливо після посадки перші кілька років організовувати для рослини укриття на зиму;

Схильність до опіків. Подібна проблема актуальна для молодих дерев навесні. Найбільшою чутливістю відрізняється західна туя, канадська ялина, і кипарисовик Лавсона. Якщо людина хоче посадити саме зазначені види рослин, рекомендується на початку весни укрити їх спеціальними сітками, які створять додаткову тінь. Як тільки відбудеться повноцінна адаптація, можна сміливо знімати укриття;

Особливості умов вирощування. Попри невибагливість самого виду, важливо враховувати особливості деяких рослин. Наприклад, сосни вважаються світлолюбними, причому тільки кілька підвидів можуть переносити відносну півтінь.

Зверніть увагу! Ялиця, кипарис і туя навпаки, не можуть нормально рости під впливом прямих сонячних променів. Тому для їх вирощування потрібно подбати про створення півтіні. Вологопроникність ґрунту також впливає на зростання ялинки. Більшість хвойних страждають від застою вологи і нестачі поживних речовин в ґрунті. Тільки сосна належить до посухостійких видів.

Як висаджувати та доглядати за ялинкою?

Вибираючи саджанці ялини, рекомендується звернути увагу на варіанти із закритою кореневою системою, адже пересихання цієї частини може стати причиною загибелі рослини. Купувати посадковий матеріал рекомендується в спеціальних садових центрах. Здоровий саджанець має хвою яскравого кольору, природний блиск і відсутність сухих голок. Сама коренева частина повинна перебувати повністю в контейнері.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Посадка ялини у відкритий ґрунт повинна відбуватися навесні (в середині або наприкінці квітня), але дозволяється також займатися висадкою в серпні або в перших числах вересня. Саме в відмічені періоди відбувається розростання кореневої системи, і саме хвойне дерево легко приживається на новій локації.

Якщо власник земельної ділянки планує висаджувати ялинку висотою понад 3 метри, займатися подібною процедурою рекомендується з листопада по березень, зазначає Greensad, причому необхідно використовувати спеціальний підморожений земляний ком. Декоративна ялинка невеликих розмірів підходить для висадки недалеко від будинку.

Важливо! Великим рослинам потрібна велика територія і мінімум сусідніх рослин, оскільки в іншому випадку він буде забирати вологу і поживні речовини у інших культур. Тому його необхідно висаджувати якомога далі від городу. Низькорослі дерева потребують достатньої кількості сонячного світла, в іншому випадку вони швидко втратять свою естетичність. Що стосується великих ялин, достатня кількість світла дозволяє повноцінно формувати крону.

Нелегальне зрубування ялинки в Україні: який штраф доведеться заплатити?