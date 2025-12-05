Живое дерево на Рождество и Новый год: где во дворе высадить елку

Украшенная елка – основной атрибут Рождества и Нового года, вокруг которого выстраивается все остальное украшение дома и двора к праздникам. Однако многие вместо того, чтобы покупать срубленное дерево решают посадить елку во дворе.

Как выбирать елку для посадки?

Перед тем как сажать елку, надо ее сначала выбрать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Чтобы принять правильное решение и выбрать лучший посадочный материал, необходимо определиться с особенностями и характеристиками растения, среди которых особого внимания стоят некоторые моменты.

Морозостойкость. Желательно выбирать те виды, которые беспроблемно переносят холод. Пихты и кипарисы считаются не особо морозостойкими, тогда как голубая ель относится к одним из самых выгодных решений для северных и центральных областей Украины. Несмотря на это, важно после посадки первые несколько лет организовывать для растения укрытие на зиму;

Склонность к ожогам. Подобная проблема актуальна для молодых деревьев весной. Наибольшей чувствительностью отличается западная туя, канадская ель, и кипарисовик Лавсона. Если человек хочет посадить именно указанные виды растений, рекомендуется в начале весны укрыть их специальными сетками, которые создадут дополнительную тень. Как только произойдет полноценная адаптация, можно смело снимать укрытие;

Особенности условий выращивания. Несмотря на неприхотливость самого вида, важно учитывать особенности некоторых растений. Например, сосны считаются светолюбивыми, причем только несколько подвидов могут переносить относительную полутень.

Обратите внимание! Пихта, кипарис и туя наоборот, не могут нормально расти под воздействием прямых солнечных лучей. Поэтому для их выращивания нужно позаботиться о создании полутени. Влагопроницаемость почвы также влияет на рост елки. Большинство хвойных страдают от застоя влаги и недостатка питательных веществ в почве. Только сосна относится к засухоустойчивым видам.

Как высаживать и ухаживать за елкой?

Выбирая саженцы ели, рекомендуется обратить внимание на варианты с закрытой корневой системой, ведь пересыхание этой части может стать причиной гибели растения. Покупать посадочный материал рекомендуется в специальных садовых центрах. Здоровый саженец имеет хвою яркого цвета, естественный блеск и отсутствие сухих иголок. Сама корневая часть должна находиться полностью в контейнере.

Посадка ели в открытый грунт должна происходить весной (в середине или в конце апреля), но разрешается также заниматься высадкой в августе или в первых числах сентября. Именно в отмеченные периоды происходит разрастание корневой системы, и само хвойное дерево легко приживается на новой локации.

Если владелец земельного участка планирует высаживать елку высотой более 3 метров, заниматься подобной процедурой рекомендуется с ноября по март, отмечает Greensad, причем необходимо использовать специальный подмороженный земляной ком. Декоративная елка небольших размеров подходит для высадки недалеко от дома.

Важно! Большим растениям нужна большая территория и минимум соседних растений, поскольку в противном случае он будет забирать влагу и питательные вещества у других культур. Поэтому его необходимо высаживать как можно дальше от огорода. Низкорослые деревья нуждаются в достаточном количестве солнечного света, в противном случае они быстро потеряют свою эстетичность. Что касается больших елей, достаточное количество света позволяет полноценно формировать крону.

