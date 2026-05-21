Морква стрімко дорожчає: чому ціни за тиждень злетіли більш ніж на третину
- На українському ринку морква подорожчала на 34% через активний попит і сезонне скорочення запасів якісної продукції.
- Попри подорожчання, ціни на моркву в Україні залишаються на 56% нижчими, ніж рік тому.
На українському ринку овочів зафіксували новий стрибок цін на торішню моркву. Причиною стало поєднання активного попиту та сезонного скорочення запасів якісної продукції у фермерських господарствах.
Попит на моркву різко пожвавився
В Україні цього тижня продовжилося подорожчання торішньої моркви, повідомляє EastFruit. Як зазначають аналітики ринку, торговельна активність у сегменті помітно посилилася, що швидко вплинуло на цінову ситуацію.
Головними покупцями залишаються оптові компанії та торговельні мережі, які активніше формують закупівлі. На тлі такого попиту фермери отримали можливість переглядати ціни у бік зростання.
Додатковим фактором стало сезонне скорочення запасів овочів у господарствах, через що якісна продукція стає дедалі менш доступною.
Запаси торішньої продукції майже вичерпані
Станом на зараз виробники реалізують моркву врожаю 2025 року по 13–20 гривень за кілограм. У середньому це на 34% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Учасники ринку пояснюють таку динаміку саме браком якісних коренеплодів. У багатьох господарствах залишки моркви вже практично вичерпалися, що створює дефіцит на внутрішньому ринку.
За таких умов продавці не поспішають збільшувати пропозицію, а навпаки — використовують сприятливу кон'юнктуру для підвищення відпускних цін.
Попри подорожчання, морква дешевша, ніж торік
Попри нинішній стрибок вартості, морква в Україні все ще залишається помітно дешевшою, ніж рік тому. Середній рівень цін наразі приблизно на 56% нижчий, ніж в аналогічний період минулого року.
Експерти ринку прогнозують, що позитивна цінова тенденція може зберегтися і надалі. Однак через поступове насичення попиту та обмежений залишок продукції темпи подорожчання, ймовірно, вже не будуть такими стрімкими.
Таким чином, найближчими тижнями ринок моркви, найімовірніше, залишатиметься напруженим, а дефіцит якісної продукції й надалі підтримуватиме ціни.
Які ціни на моркву у магазинах?
Згідно з даними "Мінфіна", нині у супермаркетах великих українських мереж встановилися такі ціни на моркву:
- Metro 37,90 гривні за кілограм;
- Auchan 34,90 гривні за кілограм;
- Megamarket 45 гривні за кілограм;
- АТБ 37,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 42,30 гривні за кілограм.
Ціни на цибулю знову пішли вгору: що відбувається на ринку?
Схожа ситуація і з цінами на торішню цибулю. Вона протягом останнього тижня помітнопішла вгору у ціні.
Ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли через скорочення запасів овочів урожаю 2025 року та активізацію торгівлі.
Попри подорожчання, нинішні ціни залишаються приблизно на 68% нижчими, ніж у середині травня 2025 року, а якість овочів у сховищах погіршується.
Через погіршення якості покупці дедалі частіше висловлюють невдоволення продукцією, що стримує продавців від різкішого перегляду цін.