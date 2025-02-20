На якій відстані від будинку можна садити дерева

Усі згодні, що сусіди повинні взаємно враховувати правила, що містить українське законодавство для підтримання добросусідських відносин. Однак доволі частою причиною сусідських суперечок є дерева, занадто близько посаджені до сусідського будинку чи до межі ділянок.

Яка відстань від дерева до будинку повинна бути

Іноді на прохання одного з сусідів трохи відступити від паркану при висаджуванні дерев, він часто міг почути незгоду, що і переходило у затяжні спори та сварки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Тульчинську міську територіальну громаду. Щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно знати про встановлені законодавством обмеження та одразу вимагати їх дотримання.

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Державні будівельні норми встановлюють такі відстані для зелених насаджень:

від стін будинків і споруд до осі дерев – 5 метрів, для кущів – 1,5 метра;

від межі сусідньої ділянки до осі дерев – 3 метрів, для кущів – 1 метр.

Варто пам'ятати, що гілки дерев та кущів не повинні перетинати меж сусідніх ділянок.

Чи можна видалити частини гілок та коренів, що проросли на вашу ділянку У разі проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу, власники земельних ділянок, на які виступають гілки та корені мають право самостійно відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо це є перепоною у використанні земельної ділянки.

Вимоги щодо огорожі (висоти, конструкції, матеріалу) встановлюються місцевими правилами забудови. Огорожа має проходити по межі і не повинна створювати перешкод для використання за призначенням сусідської земельної ділянки, затінювати її.

Також, власники і землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей: затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення інше.