Чи передбачено відповідальність за збір гілок

У коментарі 24 Каналу юрист Максим Боярчуков пояснив, що законодавство України не передбачає адміністративної чи кримінальної відповідальності за збір гілок, зрізаних комунальними службами міста, а також не забороняє такі дії.

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Максим Боярчуков Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Конституційним принципом є принцип верховенства права, який закріплений у статті 8 Конституції України відповідно до якого громадяни здійснюють свої права за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом".

Відповідно, оскільки громадянам не заборонено збирати гілки, зрізані комунальними службами міста, можна сказати, що такі дії є дозволеними.

Кому належать полишені гілки

Юрист також пояснив, що відповідно до статті 1 та 11 Закону України "Про управління відходами" деревина вважається побутовим відходом, його власниками можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади та держава.

Перехід права власності на відходи до інших суб'єктів здійснюється на підставі договору між органом місцевого самоврядування та суб'єктом господарювання у сфері управління відходами або між суб'єктами господарювання у сфері управління відходами. З урахуванням вищезазначеного, комунальні служби зобов'язані утилізувати зрізані гілки дерев, як відходи,

– пояснив юрист.

Юрист пояснив, що гроші від продажу деревини йдуть балансоутримувачу державних чи комунальних об'єктів і використовуються для покриття витрат. Гілки та непридатна деревина утилізуються, про що складається акт.