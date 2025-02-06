Як цибуля падає в ціні
Цього тижня ціни знову знизились, оскільки фермери активно розпродають запаси через погіршення якості продукції, передає 24 Канал з посиланням на EastFruit.
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Цибуля наразі коштує від 8 до 14 гривень за кілограм (0,19–0,34 долара за кілограм) залежно від якості та обсягів партій. Це приблизно на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Цікаво! Водночас фермери, які мають більш якісну цибулю, утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.
Скільки коштує цибуля сьогодні
Ціни на цибулю в українських супермаркетах 6 лютого (за 1 кілограм):
Цибуля біла:
- Novus – 79,99 гривні;
- Metro – 99,90 гривні;
- Середня ціна: 89,95 гривні.
Цибуля ріпчаста:
- Auchan – 13,99 гривні;
- Metro – 14,30 гривні;
- Novus – 13,99 гривні;
- Megamarket – 20,70 гривні;
- Середня ціна: 15,75 гривні.
Цибуля синя:
- Metro – 24,90 гривні;
- Auchan – 36,20 гривні;
- Середня ціна: 30,55 гривні.