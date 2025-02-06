Як цибуля падає в ціні

Цього тижня ціни знову знизились, оскільки фермери активно розпродають запаси через погіршення якості продукції, передає 24 Канал з посиланням на EastFruit.

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Цибуля наразі коштує від 8 до 14 гривень за кілограм (0,19–0,34 долара за кілограм) залежно від якості та обсягів партій. Це приблизно на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Цікаво! Водночас фермери, які мають більш якісну цибулю, утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.

Скільки коштує цибуля сьогодні

Ціни на цибулю в українських супермаркетах 6 лютого (за 1 кілограм):

Цибуля біла:

Novus – 79,99 гривні;

– 79,99 гривні; Metro – 99,90 гривні;

– 99,90 гривні; Середня ціна: 89,95 гривні.

Цибуля ріпчаста:

Auchan – 13,99 гривні;

– 13,99 гривні; Metro – 14,30 гривні;

– 14,30 гривні; Novus – 13,99 гривні;

– 13,99 гривні; Megamarket – 20,70 гривні;

– 20,70 гривні; Середня ціна: 15,75 гривні.

Цибуля синя: