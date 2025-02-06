Как лук падает в цене

На этой неделе цены снова снизились, поскольку фермеры активно распродают запасы из-за ухудшения качества продукции, передает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Лук сейчас стоит от 8 до 14 гривен за килограмм (0,19–0,34 доллара за килограмм) в зависимости от качества и объемов партий. Это примерно на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Интересно! В то же время фермеры, которые имеют более качественный лук, воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.

Сколько стоит лук сегодня

Цены на лук в украинских супермаркетах 6 февраля (за 1 килограмм):

Лук белый:

Novus – 79,99 гривны;

– 79,99 гривны; Metro – 99,90 гривны;

– 99,90 гривны; Средняя цена: 89,95 гривны.

Лук репчатый:

Auchan – 13,99 гривны;

– 13,99 гривны; Metro – 14,30 гривны;

– 14,30 гривны; Novus – 13,99 гривны;

– 13,99 гривны; Мегамаркет – 20,70 гривны;

– 20,70 гривны; Средняя цена: 15,75 гривны.

Лук синий: