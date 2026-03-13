Не всі озимі пережили морози: на Дніпропетровщині фіксують значні втрати деяких культур

На початку березня ґрунт у Дніпропетровській області остаточно відтанув, а тепла погода сприяла весняному пробудженню озимих культур. Водночас у деяких господарствах зафіксували втрати посівів, зокрема слабко розвинених рослин.

Як пережили морози озимі на Дніпропетровщині?

У першій декаді березня на більшій частині території Дніпропетровської області ще спостерігалося промерзання ґрунту, повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології. Однак наприкінці декади він повністю відтанув по всій території регіону.

За даними фахівців, загибелі озимих культур у цілому не зафіксовано. Водночас у деяких господарствах центральних і східних районів області втрати слаборозвинених із осені рослин озимої пшениці становили від 10 до 30 відсотків. Крім того, на північному заході області під час відрощування зразків озимого ріпаку та озимого ячменю виявили значні втрати – подекуди до 100 відсотків рослин.

Зверніть увагу! Метеорологи пояснюють, що тепла погода на початку березня сприяла весняному пробудженню озимих культур. Проте активного відновлення ростових процесів у них поки не відбувалося.

Середня температура повітря у регіоні протягом першої декади березня була приблизно на 2 градуси Цельсія вищою за кліматичну норму і становила від плюс 3 до плюс 4 градусів Цельсія.

Цікаво! Опадів у південних та східних районах області майже не було. На решті території місцями спостерігалися незначні дощі або мокрий сніг – від 0,1 до 1 міліметра при середній декадній нормі близько 12 міліметрів. Вітер переважно був помірним, північно-західного напрямку, а його максимальна швидкість сягала 10–13 метрів за секунду.

