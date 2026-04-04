Втратили документи на землю: як швидко відновити право власності

Втрата документів на земельну ділянку – поширена проблема, з якою стикаються українці. Однак відновити право власності можна, якщо діяти за чітким алгоритмом.

Офіційно зафіксуйте втрату документів

Юрист Олександр Груздєв у коментарі 24 Каналу розповів, що втрата документів на земельну ділянку (державного акта, договору купівлі-продажу чи витягу з реєстру) – ситуація неприємна, але цілком вирішувана. Головне – дотримуватися чіткого алгоритму дій для отримання дублікатів, які мають таку ж юридичну силу, як і оригінали.

Перш за все необхідно підтвердити факт відсутності документів:

Звернення до поліції: Напишіть заяву про втрату або викрадення документів. Це убезпечить вас від можливих шахрайських дій з вашим майном.

Напишіть заяву про втрату або викрадення документів. Це убезпечить вас від можливих шахрайських дій з вашим майном. Оголошення в пресі: Подайте оголошення про втрату документів у місцеву друковану газету ("У зв'язку з втратою вважати недійсним державний акт на ім'я..."). Примірник газети з оголошенням обов'язково збережіть – він знадобиться для отримання дублікатів.

Пошук дублікатів у органах видачі

За словами юриста, шлях відновлення залежить від того, який саме документ було втрачено.

Олександр Груздєв Юрист, Адвокатське бюро Івана Хомича Якщо втрачено Державний акт, то зверніться до територіального органу Держгеокадастру. Там можна отримати копію акта (якщо він зберігся в архівах) або довідку про те, що оригінал не зберігся. Також варто замовити Витяг з Державного земельного кадастру.

Якщо втрачено договір (купівлі-продажу, дарування, міни): Зверніться до нотаріуса, який посвідчував угоду. Він видасть дублікат договору.

Зверніться до нотаріуса, який посвідчував угоду. Він видасть дублікат договору. Якщо земля передавалася рішенням ради: Зверніться до архіву місцевої ради (сільської, селищної чи міської) за копією рішення про передачу землі у власність.

Реєстрація права в Державному реєстрі (ДРРП)

Навіть якщо у вас є дублікат старого зразка (наприклад, синій або зелений держакт), право власності, за словами юриста, обов'язково має бути внесене до сучасного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для цього зверніться до державного реєстратора або нотаріуса з пакетом документів:

паспорт та ІПН;

дублікат правовстановлюючого документа;

квитанція про сплату адміністративного збору. Після реєстрації ви отримаєте Витяг з Реєстру, який і буде основним документом, що підтверджує ваше право сьогодні.

Що робити, якщо дублікат отримати неможливо?

Олександр Груздєв також зазначає, що бувають випадки, коли архіви знищені або дані в реєстрах відсутні. У такій ситуації єдиний шлях – звернення до суду.

Можна подати позов про визнання права власності або заяву про встановлення юридичного факту володіння майном.

Судове рішення, що набрало законної сили, у цьому випадку саме по собі стає правовстановлюючим документом, на підставі якого проводиться реєстрація в Державному реєстрі.

Фахівець радить не зволікати з відновленням: "Наявність актуальних даних про вашу землю в електронних реєстрах – це найкращий захист від рейдерства та запорука того, що ви зможете вільно розпоряджатися своїм майном (продати, подарувати чи передати у спадок)".

