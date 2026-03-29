Як та для чого приватизовувати землю під будинком?

Таку землю слід приватизувати, аби мати можливість нею користуватися, про що повідомляє Безоплатна правична допомога.

Згідно з чинним законодавством, кадастровий номер слід надати тій чи іншій земельній ділянці, щоб власник зміг:

подарувати її;

оформити спадщину;

продати чи іншим способом відчужити її;

або навіть продати житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.

Що ж таке кадастровий номер земельної ділянки? Мова йде про індивідуальний цифровий номер землі, який:

не повторюється на всій території України; надається земельній ділянці під час проведення державної реєстрації; зберігається за нею протягом усього часу її існування.

Зареєструвати ділянку (чи надати їй кадастровий номер) має територіальне управління Держземагентства, а саме – державний кадастровий реєстратор.

Реєстрація повинна здійснюватися на основі поданої заяви та квитанції про сплату послуг. До заяви слід зокрема додати копію державного акту, копію паспорта та ідентифікаційного номера людини, яка заяву й подає.

Наступний крок – це отримати витяг із Державного земельного кадастру, який буде міститиме інформацію про ділянку та її власника.

Зверніть увагу! У Цивільному кодексі наголошується, що в Україні діє принцип єдності будинку та ділянки, на якій він розташований. Як це працює – при набутті права власності на об'єкт нерухомості одночасно переходить право власності (чи користування) ділянкою, на якій він знаходиться.

Що ще слід знати українцям про землю?