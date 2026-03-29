Как и для чего приватизировать землю под домом?

Такую землю следует приватизировать, чтобы иметь возможность ею пользоваться, о чем сообщает Бесплатная правовая помощь.

Читайте также Двойная регистрация земли: почему возникает и как защитить участок

Согласно действующему законодательству, кадастровый номер следует предоставить той или иной земельному участку, чтобы владелец смог:

подарить его;

оформить наследство;

продать или иным способом отчудить его;

или даже продать жилой дом, здание или сооружение, которые расположены на земельном участке.

Что же такое кадастровый номер земельного участка? Речь идет об индивидуальном цифровом номере земли, который:

не повторяется на всей территории Украины; предоставляется земельному участку при проведении государственной регистрации; сохраняется за ним в течение всего времени его существования.

Зарегистрировать участок (или предоставить ему кадастровый номер) должно территориальное управление Госземагентства, а именно – государственный кадастровый регистратор.

Регистрация должна осуществляться на основе поданного заявления и квитанции об уплате услуг. К заявлению следует в частности приложить копию государственного акта, копию паспорта и идентификационного номера человека, который заявление и подает.

Следующий шаг – это получить выписку из Государственного земельного кадастра, который будет содержать информацию об участке и его владельце.

Обратите внимание! У Гражданском кодексе отмечается, что в Украине действует принцип единства дома и участка, на котором он расположен. Как это работает – при приобретении права собственности на объект недвижимости одновременно переходит право собственности (или пользования) участком, на котором он находится.

Что еще следует знать украинцам о земле?