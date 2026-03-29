Как и для чего приватизировать землю под домом?
Такую землю следует приватизировать, чтобы иметь возможность ею пользоваться, о чем сообщает Бесплатная правовая помощь.
Согласно действующему законодательству, кадастровый номер следует предоставить той или иной земельному участку, чтобы владелец смог:
- подарить его;
- оформить наследство;
- продать или иным способом отчудить его;
- или даже продать жилой дом, здание или сооружение, которые расположены на земельном участке.
Что же такое кадастровый номер земельного участка? Речь идет об индивидуальном цифровом номере земли, который:
- не повторяется на всей территории Украины;
- предоставляется земельному участку при проведении государственной регистрации;
- сохраняется за ним в течение всего времени его существования.
Зарегистрировать участок (или предоставить ему кадастровый номер) должно территориальное управление Госземагентства, а именно – государственный кадастровый регистратор.
Регистрация должна осуществляться на основе поданного заявления и квитанции об уплате услуг. К заявлению следует в частности приложить копию государственного акта, копию паспорта и идентификационного номера человека, который заявление и подает.
Следующий шаг – это получить выписку из Государственного земельного кадастра, который будет содержать информацию об участке и его владельце.
Обратите внимание! У Гражданском кодексе отмечается, что в Украине действует принцип единства дома и участка, на котором он расположен. Как это работает – при приобретении права собственности на объект недвижимости одновременно переходит право собственности (или пользования) участком, на котором он находится.
Что еще следует знать украинцам о земле?
- В Украине можно проверить право собственности на землю через публичную кадастровую карту Украины. Также такая возможность предоставляется через веб-портал Госгеокадастра. В частности без наличия кадастрового номера пока невозможно провести ни одно юридическое действие в отношении земли.
- В то же время пока невозможно получить земельный участок бесплатно из-за действия военного положения. Однако в мирное время каждое совершеннолетнее лицо имеет право на землю – до 2,28 гектара.