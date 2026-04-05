Допомога аграріям у 2026 році: яку підтримку надає уряд під час посівної кампанії

Посівна кампанія у 2026 році розпочалась доволі складно. Зокрема й через бойові дії на Близькому Сході. Однак уряд України продовжує надавати підтримку аграріям.

Яку допомогу уряд передбачив для аграріїв?

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів детально про допомогу, яку можуть отримати українські фермери.

Річ у тім, що цьогоріч ціни на мінеральні добрива та пальне дуже нестабільні. Цінові коливання відбувається щодня, а іноді й протягом дня.

Водночас для підтримки аграріїв існує програма пільгового кредитування "5-7-9". Вона містить у собі рубрику "кредит на посівну", як розповів Висоцький. У її межах можна залучити до 90 мільйонів гривень саме на посівну.

Зверніть увагу! Уряд продовжив дію програми до 31 березня 2027 року. Раніше вона мала діяти до 31 березня 2026 року. Про це повідомляли на сайті Мінекономіки.

Водночас програма "покриває" не тільки посівну, а й збір врожаю, посіву озимих культур тощо.

Крім того, українці можуть звернутися до будь-якого банку, аби стати учасником програми. Мова йде як про комерційні установи, так і державні.

Що відомо про безпеку фермерів?

Для невеликих фермерів пропонують гарантії від Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. До невеликих аграріїв відносять тих осіб, що оброблять до 500 гектарів. Таким чином, можна швидше залучити кредитні кошти та вчасно провести всі необхідні роботи.

Висоцький зокрема виділив проблему безпеки, особливо в прифронтових областях. А у деяких регіонах ризики настільки високі, що частину полів просто тимчасово не засівають задля безпеки працівників. Але їхня площа не дуже велика.

Крім того, аграрії зараз працюють у взаємодії з військовими та місцевою владою та використовують сучасні засоби захисту.

До того ж активно триває розмінування сільгоспземель. Продовжує діяти програма, яка повністю покриває вартість таких робіт.

Для того, аби отримати розмінування, фермеру слід подати заявку через аграрний реєстр. Інші процеси бере на себе держава. Торік завдяки цій програмі вдалося розмінувати понад 30 тисяч гектарів.

Зауважте! Також запрацювала державна програма агрострахування. Таким чином, вдасться захистити фермерів від можливих втрат, – держава компенсує до 60% вартості страхування.

Що ще слід знати про посівну компанію?