Дороге задоволення: чому за дрова "з рук" можна отримати штраф у кілька тисяч

Заготовляти дрова на зиму де заманеться в Україні не можна, бо за це загрожують чималі штрафи. Але виявляється, що й купувати деревину потрібно лише у перевірених продавців.

Чому не можна купувати дрова "з рук"?

Купуючи дрова "з рук", тобто у продавців без документів, людина може отримати штраф. Про це розповів лісник з Київщини Микола Коваленко у коментарі Новини.LIVE.

Дивіться також Чим обробляти дерево після зрізання: є 2 найкращі засоби

Річ у тім, що постачальник деревини міг вирубати дерева незаконно. Якщо у нього не було відповідного дозволу, то відповідатиме за це і покупець товару.

Без відповідних документів ви не тільки понесете відповідальність, але й дрова можуть бути конфісковані,

– пояснив лісник.

Експерт наголосив, що купуючи дрова, покупець має завжди вимагати чеків, накладних або інших документів, які підтверджують, що продавець заготовив деревину легально.

Які штрафи за купівлю дров без документів?

Окремого закону, який визначає покарання за придбання деревини "з рук", наразі немає. Однак людина, яка купує нелегальну деревину, не має доказів і документів на підтвердження її походження.

Відповідно, вона порушує кілька законів України, коли перевозить та зберігає таку деревину. А за порушення законодавства передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 65) визначає покарання за незаконну вирубку, перевезення та зберігання деревини:

для звичайних українців – 30 – 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1 020 гривень;

для посадовців – 150 – 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 2 550 до 5 100 гривень.

У разі повторго порушення суми штрафів зростають вдвічі:

для звичайних громадян – від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1 020 – 1 530 гривень;

для посадовців – від 600 до 900 неоподатковуваних мінімумів, тобто 10 200 – 15 300 гривень.

Однак Кримінальний кодекс України (стаття 246) передбачає ще й кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісу, що завдала значної шкоди природі.

Санкції цієї статті визначають:

штраф – від 1 тисячі до 1 500 прожиткових мінімумів, тобто 17 – 25 тисяч гривень;

пробаційний нагляд, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Якщо таке порушення вчинили повторно або групою осіб за попередньою змовою, то тюремний термін може вирости до 5 років.

Вирубка лісу у заповідниках чи охоронних зонах карається особливо суворо:

штрафом у розмірі 1 500 – 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів, тобто від 25 500 до 34 000 гривень;

обмеженням чи позбавленням волі від 3 до 5 років.

Зауважте! За тяжкі наслідки ув'язнення може збільшитися навіть до 7 років.

Як законно заготовляти дрова?