Технології вже працюють в полях: як дрони та супутники допомагають аграріям

Сьогодні дрони стали незамінними помічниками українських військових у боротьбі з російськими окупантами. Але сучасні технології вже завоювали важливе місце і в сільському господарстві.

Які завдання виконують супутники

Дрони та супутники дедалі активніше використовуються в агробізнесі, адже відкривають аграріям широкі можливості, пише EOS Data Analytics.

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Кожна з цих технологій має власні переваги, тому найкращий результат дає саме їхнє поєднання.

Супутники здатні охоплювати величезні території та регулярно збирати інформацію про поля. За допомогою таких даних фермери можуть;

відстежувати погодні умови;

контролювати вологість ґрунту;

оцінювати стан рослин;

та прогнозувати врожайність.

Також супутникові знімки допомагають визначати потребу у добривах, аналізувати родючість ґрунту, виявляти проблемні ділянки та обирати оптимальний час для збирання врожаю.

Крім того, архівні дані дозволяють порівнювати результати за різні роки та оцінювати ефективність використання земель.

Зауважте! Великою перевагою супутників є здатність працювати з віддаленими та важкодоступними територіями, незалежно від особливостей рельєфу.

У чому сильні сторони дронів

На відміну від супутників, дрони працюють значно ближче до землі, тому забезпечують дуже високу деталізацію зображень. Завдяки цьому можна швидше виявляти окремі осередки хвороб, пошкодження рослин чи появу шкідників.

Крім моніторингу, деякі моделі агродронів використовуються для обробки полів. Вони можуть розпилювати засоби захисту рослин або вносити добрива. Однак для великих площ потрібні потужні безпілотники, а це коштує дорого. Втім, великі господарства користуються такими дронами.

Також дрони дозволяють створювати детальні тривимірні карти та моделі місцевості, необхідні для точного землеробства.

Які технології краще

Водночас не можна сказати, що якісь технології кращі, а інші – гірші. Дрони та супутники не замінюють один одного. Супутники забезпечують масштабність і регулярність спостережень, тоді як дрони дають максимально точну картину на окремих ділянках.

Разом з тим супутники, на відміну від дронів, чутливі до хмарності. Тоді як аграрні безпілотники не придатні для використання у темну пору доби, під час зливи чи сильного вітру.

Фото: Особливості супутників та дронів / EOS Data Analytics

Саме тому аграрії дедалі частіше комбінують ті й інші. Наприклад, супутники допомагають швидко знайти проблемні зони, а дрони дозволяють детально дослідити їх безпосередньо на місці.

Які технології дешевше

Для користування супутниками фермери зазвичай оплачують лише доступ до спеціалізованих платформ. На них вже доступні історичні знімки, карти рослинності, погодні дані та інші аналітичні інструменти.

Натомість для використання дронів необхідно придбати або орендувати обладнання, а також оплатити роботу операторів. До того ж чим більша площа господарства, тим більше запусків безпілотника потрібно здійснювати.

Відповідно дрони можуть обходитися дорожче, залежно від умов використання.

Важливо! За оцінками аналітиків Euroconsult, протягом найближчих десяти років світовий ринок комерційних сервісів спостереження за Землею майже подвоїться – з 4,6 до 8 мільярдів доларів.