18 березня, 08:00
У яких випадках проводиться експертна оцінка земельної ділянки
Основні тези
- Експертна оцінка землі потрібна для продажу, оренди, дарування, спадкування, внесення до статутного капіталу, оформлення кредиту, судових спорів і вилучення для суспільних потреб.
- Оцінку проводять сертифіковані експерти, щоб захистити права власника та забезпечити законність угоди.
В Україні вже понад 3 роки власники землі можуть законно продати свою ділянку. Однак для деяких операцій на ринку землі потрібні певні юридичні дії.
У яких випадках робити експертну оцінку
Експертна оцінка землі – це офіційне визначення її ринкової вартості, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вона потрібна у багатьох випадках, особливо коли потрібно провести юридично значущі операції із земельною ділянкою.
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Основні випадки, коли потрібна оцінка:
- Продаж або купівля землі – щоб визначити справедливу ринкову ціну.
- Передача землі в оренду – для встановлення обґрунтованої орендної плати.
- Дарування або спадкування – для правильного оформлення угоди та розрахунку податків.
- Внесення землі до статутного капіталу підприємства – для обліку активів.
- Оформлення кредиту під заставу земельної ділянки – банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави.
- Судові спори щодо вартості землі – наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів.
- Визначення розміру відшкодування при вилученні землі для суспільних потреб – наприклад, якщо ділянку викуповує держава для будівництва дороги.
Хто може проводити оцінкуОцінку виконують сертифіковані експерти (оцінювачі), які видають офіційний висновок.
Важливо! Експертна оцінка допомагає захистити права власника, уникнути фінансових втрат і зробити угоду прозорою та законною.