У яких випадках проводиться експертна оцінка земельної ділянки

В Україні вже понад 3 роки власники землі можуть законно продати свою ділянку. Однак для деяких операцій на ринку землі потрібні певні юридичні дії.

У яких випадках робити експертну оцінку Експертна оцінка землі – це офіційне визначення її ринкової вартості, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вона потрібна у багатьох випадках, особливо коли потрібно провести юридично значущі операції із земельною ділянкою. Читайте також Як продати земельну ділянку: детальні кроки Основні випадки, коли потрібна оцінка: Продаж або купівля землі – щоб визначити справедливу ринкову ціну.

– щоб визначити справедливу ринкову ціну. Передача землі в оренду – для встановлення обґрунтованої орендної плати.

– для встановлення обґрунтованої орендної плати. Дарування або спадкування – для правильного оформлення угоди та розрахунку податків.

– для правильного оформлення угоди та розрахунку податків. Внесення землі до статутного капіталу підприємства – для обліку активів.

– для обліку активів. Оформлення кредиту під заставу земельної ділянки – банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави.

– банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави. Судові спори щодо вартості землі – наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів.

– наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів. Визначення розміру відшкодування при вилученні землі для суспільних потреб – наприклад, якщо ділянку викуповує держава для будівництва дороги. Хто може проводити оцінку Оцінку виконують сертифіковані експерти (оцінювачі), які видають офіційний висновок. Важливо! Експертна оцінка допомагає захистити права власника, уникнути фінансових втрат і зробити угоду прозорою та законною.