Українську курятину забракували в Азербайджані: виявили небезпечну бактерію

В Азербайджані в партії замороженої курячої продукції з України виявили сальмонелу. Через це місцеві органи безпеки вже звернулися до української сторони із вимогою відреагувати.

Виявлення бактерії та реакція Азербайджану

У партії замороженої курячої продукції обсягом 4,9 тисячі кілограмів, яка була імпортована з України до Азербайджану, під час лабораторних досліджень виявили небезпечну бактерію – сальмонелу, повідомляє Report.az. Зазначена продукція мала терміни придатності з 16 лютого 2026 року до 16 лютого 2028 року.

Сальмонела є збудником кишкових інфекцій і становить загрозу для здоров'я споживачів. У зв'язку з цим Агентство харчової безпеки Азербайджану оперативно відреагувало та застосувало необхідні заходи контролю.

Зокрема, азербайджанська сторона звернулася до українських органів із вимогою тимчасово призупинити експорт продукції конкретного виробника до з'ясування всіх обставин.

Реакція України та посилення контролю

У Держпродспоживслужбі підтвердили отримання відповідного звернення та повідомили про початок розслідування щодо можливого порушення вимог безпечності харчових продуктів, повідомили в "Укрінформі".

Фахівці відомства мають встановити причини виникнення невідповідності та перевірити виробничі процеси підприємства. Паралельно в Україні вже активізовано профілактичні заходи для недопущення поширення сальмонельозу.

Зокрема, регіональні підрозділи служби посилили моніторинг ситуації, проводять інформаційну роботу та контролюють випадки захворювань. Такі кроки мають мінімізувати ризики як для внутрішнього ринку, так і для експортного іміджу української продукції.

