Морозиво та кисломолочка рятують експорт: Україна змінила структуру продажів

У квітні 2026 року Україна зменшила експорт молочних продуктів як у фізичних обсягах, так і за валютною виручкою. Водночас окремі категорії — насамперед морозиво та кисломолочна продукція — продемонстрували впевнене зростання на зовнішніх ринках.

Експорт молочної продукції у квітні просів

У квітні 2026 року Україна експортувала 10,75 тисячі тонн молочних продуктів на суму 31,44 мільйона доларів, повідомили в Асоціації виробників молока. Порівняно з березнем обсяги постачання у натуральному вираженні скоротилися на 14%, а валютний виторг зменшилася на 11%.

Дивіться також Світові ціни на молочку знову пішли вгору: що подорожчало найбільше

Якщо порівнювати з квітнем 2025 року, падіння також залишається помітним – мінус 12% за обсягами та мінус 17% за грошовими надходженнями.

У галузевій асоціації уточнили, що за перші чотири місяці 2026 року Україна експортувала 41,31 тисячі тонн молочних продуктів на суму 112,91 мільйона доларів США.

У січні – квітні 2026 року Україна експортувала 41,31 тисячі тонн молочних продуктів,

– зазначили фахівці асоціації.

Це, за їхніми словами, на 5% менше у натуральному вираженні та на 14% менше за виторгом порівняно з торішнім періодом.

Морозиво та кисломолочна продукція стали драйверами

Найбільшу частку в структурі квітневого експорту займали молоко і згущені вершки – 26%. Далі йдуть морозиво – 22%, сири – 17%, вершкове масло – 15% та казеїн – 6%.

Попри загальне скорочення експорту, окремі сегменти показали позитивну динаміку. Зокрема, Україна збільшила постачання кисломолочної продукції до 641 тонни, що на 5% більше відносно березня.

Ще активніше зростав експорт морозива – до 1,85 тисячі тонн, або на 35% за місяць. У річному вимірі результати також виглядають переконливо: експорт кисломолочних продуктів зріс на 51%, сирів – на 2%, а морозива – на 21%.

Разом із фізичними обсягами збільшувалися й валютні надходження. Виторг від експорту кисломолочної продукції сягнула 976 тисяч доларів США, молочної сироватки – 2,14 мільйона доларів США, а морозива – 6,91 мільйона доларів США.

Імпорт зменшився, а торгівельне сальдо залишилося позитивним

У квітні Україна також скоротила імпорт молочної продукції. За даними Асоціації виробників молока, до країни ввезли 5,61 тисячі тонн товарів цієї категорії.

Це на 18% менше порівняно з березнем та на 2% нижче показника аналогічного місяця минулого року. Водночас за чотири місяці 2026 року імпорт зріс до 22,57 тисячі тонн.

Аналітики зазначають, що загальна вартість імпортованої молочної продукції у січні – квітні становила 111,27 мільйона доларів США.

Попри скорочення експорту та активний імпорт, зовнішньоторгівельне сальдо у квітні залишалося позитивним і склало 3,35 мільйона доларів США, що свідчить про збереження експортного потенціалу української молочної галузі.

Український сир під тиском: що відбувається з ринком та імпортом?

Морозиво і кисломолочка почувають себе добре на експортному ринку, чого не скажеш про сир.

Український ринок сиру залишається стабільним, але стикається з викликами у вигляді зниження попиту та конкуренції з імпортною продукцією.

Імпорт сичужних сирів у квітні зменшився, але загальний обсяг імпорту з початку року перевищує показники минулого року, що створює тиск на українських виробників.

Імпортери також активно застосовують маркетингові акції та спеціальні пропозиції. У результаті конкуренція на сирному ринку дедалі більше переходить у площину цінових змагань, де виробникам доводиться шукати баланс між обсягами продажів і рентабельністю.