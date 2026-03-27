Агро 24 Агроновини Переробка випереджає експорт: нові рекорди ріпакової та соєвої олії
27 березня, 15:14
Оновлено - 15:20, 27 березня

Переробка випереджає експорт: нові рекорди ріпакової та соєвої олії

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Експорт ріпакової олії зріс у 2,2 раза, а валютна виручка зросла в 2,7 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
  • Експорт соєвої олії зріс на 19,3%, а соєвого шроту на 21% у вересні–лютому 2025–2026 маркетингового року.

Україна суттєво збільшила експорт ріпакової олії у поточному сезоні. Водночас зростання показали і продукти перероблювання сої.

Експорт ріпакової олії зріс втричі

У липні–лютому 2025–2026 маркетингового року Україна значно наростила експорт ріпакової олії, повідомили в асоціації "Укроліяпром". Обсяги поставок перевищили показники аналогічного періоду минулого сезону у 2,2 раза, а валютна виручка зросла у 2,7 раза.

За даними експертів, експорт ріпакового шроту також демонструє стрімке зростання – у 2,3 раза, тоді як валютні надходження від його продажу збільшилися на 85%.

Позитивна динаміка спостерігається і в сегменті сої. У вересні–лютому 2025–2026 маркетингового року виручка від експорту соєвої олії зросла на 19,3%, а соєвого шроту – на 21%.

Зверніть увагу! Водночас у галузі фіксують цікаву тенденцію: у певні періоди сезону обсяги переробки ріпаку та сої на українських підприємствах перевищували експорт відповідної сировини.

Україна змінює ринок сої: менше врожаю – більше переробки

  • Виробництво сої в Україні у 2025/26 році знизиться через скорочення посівних площ, але переробка та експорт соєвої олії залишаться стабільними.

  • Зміни на ринку зумовлені запровадженням експортного мита для трейдерів, що стимулює внутрішню переробку сої та скорочує експорт сировини.