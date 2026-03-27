Переробка випереджає експорт: нові рекорди ріпакової та соєвої олії
- Експорт ріпакової олії зріс у 2,2 раза, а валютна виручка зросла в 2,7 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- Експорт соєвої олії зріс на 19,3%, а соєвого шроту на 21% у вересні–лютому 2025–2026 маркетингового року.
Україна суттєво збільшила експорт ріпакової олії у поточному сезоні. Водночас зростання показали і продукти перероблювання сої.
Експорт ріпакової олії зріс втричі
У липні–лютому 2025–2026 маркетингового року Україна значно наростила експорт ріпакової олії, повідомили в асоціації "Укроліяпром". Обсяги поставок перевищили показники аналогічного періоду минулого сезону у 2,2 раза, а валютна виручка зросла у 2,7 раза.
Дивіться також 95% на експорт: куди Україна постачає один з основних продуктів перероблювання
За даними експертів, експорт ріпакового шроту також демонструє стрімке зростання – у 2,3 раза, тоді як валютні надходження від його продажу збільшилися на 85%.
Позитивна динаміка спостерігається і в сегменті сої. У вересні–лютому 2025–2026 маркетингового року виручка від експорту соєвої олії зросла на 19,3%, а соєвого шроту – на 21%.
Зверніть увагу! Водночас у галузі фіксують цікаву тенденцію: у певні періоди сезону обсяги переробки ріпаку та сої на українських підприємствах перевищували експорт відповідної сировини.
Україна змінює ринок сої: менше врожаю – більше переробки
Виробництво сої в Україні у 2025/26 році знизиться через скорочення посівних площ, але переробка та експорт соєвої олії залишаться стабільними.
Зміни на ринку зумовлені запровадженням експортного мита для трейдерів, що стимулює внутрішню переробку сої та скорочує експорт сировини.