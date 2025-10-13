У жовтні експорт ріпаку побив антирекорд, адже об'єми впали до мінімуму порівняно з минулим роком. Навіть попри відновлення механізму доведення походження продукції фермери поки не поспішають продавати щойно зібраний ріпак.

Чому фермери поки притримують ріпак?

Експорт ріпаку з України у жовтні становив лише 8 тисяч тонн проти 210 тисяч тонн за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Натомість експорт ріпакової олії зріс до 26 тисяч тонн, що в понад п'ять разів більше, ніж торік (5 тисяч тонн).

Читайте також Експортні ціни на фуражну кукурудзу впали за тиждень

За словами аналітиків, затвердження механізму звільнення фермерів від сплати експортного мита стало важливим сигналом для ринку, відновивши впевненість виробників у безбар'єрності експортних продажів. Уже на початку тижня ціни переробних заводів зросли на 10 – 20 доларів з ПДВ, що стало прямим наслідком відновлення чесної конкуренції між експортним і внутрішнім ринками за сировину.

Зверніть увагу! Також вони додають, що більшість виробників наразі утримуються від активних продажів на внутрішньому ринку, очікуючи більш сприятливих умов експорту в листопаді – грудні. Це дозволить суттєво покращити грошовий баланс виробників до кінця року.

Експортний потенціал ріпаку до січня оцінюється на рівні 1,3 – 1,6 мільйона тонн, що може забезпечити близько 1 мільярд доларів виручки для аграріїв. Такий обсяг експортної виручки еквівалентний продажу близько 5 мільйонів тонн кукурудзи,

– говорять експерти.

Спотовий індекс ціни на переробку ріпаку з поставкою протягом 30 днів піднявся на 6 із ПДВ відносно п'ятниці минулого тижня – до 596 доларів. Це ціна за базову якість 8/2/48, не-ГМО, скоригована з урахуванням вартості транспортування від заводу до базису СРТ Одеса.

Важливо! Водночас, за словами аналітиків, закупівельні ціни переробників досі залишаються на 10 – 20 доларів з ПДВ нижчими за потенційні експортні рівні у випадку безмитного продажу виробником.

В Україні переробили рекордні обсяги ріпаку: більше, ніж експортували