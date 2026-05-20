Бразилія завалила ринок дешевою соєвою олією: що сталося

Бразилія, найбільший виробник сої у світі, рекордно наростила переробку культури та експорт соєвої олії. Причиною стали надлишок сировини та затримка із розширенням внутрішнього попиту через біопаливну політику.

У Бразилії рекордне перероблення сої

Бразилія, яка залишається найбільшим виробником сої у світі, нині переробляє рекордні обсяги врожаю, повідомляє Bloomberg. Однак замість очікуваного зростання внутрішнього споживання країна зіткнулася з надлишком соєвої олії, який дедалі активніше спрямовується на зовнішні ринки.

Головною причиною стала затримка із реалізацією планів щодо підвищення обов'язкової частки біодизеля у паливі. Саме соєва олія є ключовою сировиною для виробництва біодизеля у країні.

Попри те, що ф'ючерси на соєву олію в Чикаго від початку року подорожчали майже на 56%, бразильський ринок демонструє значно повільніше зростання цін.

Надлишок продукції тисне на ціни

За даними Commodity3, дисконт на соєву олію у ключовому бразильському порту Паранагуа досяг найширшого рівня з 2023 року. Це зробило продукцію країни особливо привабливою для іноземних покупців.

У результаті експорт соєвої олії з Бразилії у січні – квітні 2026 року зріс на 47%. Такий показник став другим за величиною для цього періоду за останні два десятиліття.

Очікувалося, що ще у березні влада підвищить норму обов'язкового домішування біодизеля у дизельному паливі. Наразі цей показник залишається на рівні 15%, тоді як рішення про збільшення до 16% усе ще очікує завершення технічних випробувань.

Схожа ситуація спостерігається й у сусідній Аргентині, де також фіксують суттєві знижки на соєву олію через значну пропозицію продукції.

Дешеву олію активно купують Азія та Північна Африка

Рекордний урожай сої в Бразилії підтримує високу активність переробних підприємств. Заводи продовжують активно переробляти боби, а виробники дедалі більше орієнтуються на експорт рослинної олії.

Основними напрямками поставок стають Індія, Бангладеш та країни Північної Африки, де попит на дешевшу продукцію залишається стабільним.

"Сировини достатньо", – зазначив засновник консалтингової компанії J.Pacta Жоау Паес де Алмейда.

За його словами, без підвищення біодизельної квоти найбільший аграрний сектор Бразилії й надалі буде змушений продавати соєву олію дешевше від орієнтирів Чиказької біржі. Це означає, що надлишок продукції та експортний тиск можуть залишатися ключовими факторами ринку ще тривалий час.

Нідерланди розвертають сою з Аргентини: до чого тут ГМО і як реагують ціни?

Водночас сусідка Бразилії, Аргентина зіштовхнулася з тим, що один з її найбільших постійних ринків збуту відмовився купувати їхню сою.

Нідерланди відхилили партії аргентинського соєвого шроту через несанкціоновані ГМО-компоненти, що вплинуло на ринок Європи та світу.

Аргентина почала консультації з ЄС та впроваджує додаткові заходи контролю, щоб зменшити ризик потрапляння небажаних компонентів у новий урожай.

Європейський Союз щороку імпортує близько 20 мільйонів тонн соєвого шроту, переважно з Південної Америки, де ключовими постачальниками є Бразилія та Аргентина. Якщо ситуація із заборонами затягнеться, це може поступово змінити глобальні торгові потоки, враховуючи жорсткі регуляторні вимоги ЄС.