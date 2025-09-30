Цього року у вересні експортери продали значно менше сої за кордон, ніж минулого року. Крім того, внутрішні переробні заводи зменшили закупівельну ціну.

Українські виробники експортували значно менше сої, ніж торік

В Україні спостерігається суттєве зниження експорту сої, ціни на заводах нижчі за експортні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers.

За наведеними даними експертів, експорт сої у вересні більш ніж утричі нижчий за торішній рівень. Переробні заводи утримують закупівельні ціни на 5 – 7% нижче експортних, враховуючи логістику.

Спотовий індекс ціни сої ГМО з постачанням на експорт протягом 30 днів знизився на 2 долари без ПДВ відносно п'ятниці 20 вересня – до 399 доларів за тонну. Це ціна за базову експортну якість ГМО сої на умовах СРТ Одеса.

Зверніть увагу! Спотовий індекс ціни сої з постачанням протягом 30 днів знизився на 4 долари з ПДВ – до 436 доларів. Це ціна за базову якість ГМО з урахуванням транспортування від заводу до базису СРТ Одеса.

