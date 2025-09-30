Україна експортувала за вересень втричі менше, ніж в 2025 році
- Експорт сої з України у вересні впав більш ніж утричі порівняно з минулим роком, а заводи зменшили закупівельні ціни на 5-7% нижче експортних.
- Спотовий індекс ціни сої ГМО для експорту знизився на 2 долари до 399 доларів за тонну, а з ПДВ – на 4 долари до 436 доларів.
Цього року у вересні експортери продали значно менше сої за кордон, ніж минулого року. Крім того, внутрішні переробні заводи зменшили закупівельну ціну.
Українські виробники експортували значно менше сої, ніж торік
В Україні спостерігається суттєве зниження експорту сої, ціни на заводах нижчі за експортні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers.
За наведеними даними експертів, експорт сої у вересні більш ніж утричі нижчий за торішній рівень. Переробні заводи утримують закупівельні ціни на 5 – 7% нижче експортних, враховуючи логістику.
Спотовий індекс ціни сої ГМО з постачанням на експорт протягом 30 днів знизився на 2 долари без ПДВ відносно п'ятниці 20 вересня – до 399 доларів за тонну. Це ціна за базову експортну якість ГМО сої на умовах СРТ Одеса.
Зверніть увагу! Спотовий індекс ціни сої з постачанням протягом 30 днів знизився на 4 долари з ПДВ – до 436 доларів. Це ціна за базову якість ГМО з урахуванням транспортування від заводу до базису СРТ Одеса.
Сою та ріпак йде на експорт з новим митом, але виробники готують позови на відшкодування
Українські виробники сої та ріпаку відновили експорт з новими митами, але готують позови на відшкодування втрат.
Ринок ріпаку та сої в Україні майже зупинився, фермери очікують на скасування мита та збирають документи для позовів.