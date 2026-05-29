Кабмін спростив правила для аграріїв: як тепер працюватиме експорт сої та ріпаку

Українські агровиробники та кооперативи отримають спрощений механізм підтвердження права на звільнення від експортного мита для сої та ріпаку. Уряд вирішив автоматизувати процедуру через Державний аграрний реєстр та прибрати частину бюрократичних вимог.

Верифікацію агровиробників переводять у Державний аграрний реєстр

Кабінет Міністрів України оновив механізм підтвердження права сільськогосподарських товаровиробників і кооперативів на звільнення від сплати експортного мита для власно вирощених сої та ріпаку. Головна зміна полягає у запуску нового порядку верифікації через Державний аграрний реєстр.

Перевірка продукції відбуватиметься автоматично, що має спростити процедуру для експортерів та скоротити адміністративні витрати.

Завдяки новому механізму агровиробникам більше не доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури та отримувати висновки Торгово-промислової палати для підтвердження права на пільгу.

Уряд скасував складний механізм підтвердження походження продукції

Одночасно Кабмін визнав такими, що втратили чинність, окремі попередні постанови, які викликали численні зауваження та звернення від аграрного бізнесу через складність їх практичного застосування.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький зазначив, що максимальна автоматизація процесу через Державний аграрний реєстр дозволить аграріям швидше реалізовувати право на звільнення від експортного мита та мінімізує бюрократичне навантаження.

За новими правилами пільга поширюватиметься на обсяги власно вирощених сої та ріпаку у поточному маркетинговому році, а також на залишки попереднього сезону, починаючи з 2026/2027 маркетингового року.

Раніше, відповідно до урядової постанови від грудня 2025 року, Мінекономіки проводило щомісячний моніторинг експорту, а відповідність між експортованими та фактично вирощеними обсягами підтверджувалася висновками Торгово-промислової палати. У разі невідповідностей такі документи могли анулюватися.

Новий підхід, як наголошують в уряді, має зберегти контроль за походженням продукції та гарантувати, що звільнення від експортного мита отримуватиме лише власно вирощена продукція.