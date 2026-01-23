Внутрішній ринок сої в Україні пожвавлюється, однак експорт стримує конкуренція

В Україні поступово активізується внутрішній ринок сої, тоді як експортні продажі залишаються обмеженими через сильну конкуренцію з боку Бразилії та Сполучених Штатів Америки. За таких умов виробники дедалі уважніше придивляються до внутрішньої переробки та цінових перспектив.

Ринок сої зростає в Україні

Внутрішній ринок сої в Україні демонструє ознаки пожвавлення, водночас експортний напрям розвивається стримано через високу конкуренцію на світових ринках. Про це повідомили в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах "Всеукраїнської аграрної ради".

За оцінками аналітиків, обсяги експорту української сої наразі становлять близько 117 тисяч тонн. Переробні підприємства поступово нарощують закупівлі на лютий – березень, а ціни коригуються з урахуванням валютного курсу: станом на 20 січня вони коливаються в межах 18 600–19 000 гривень за тонну на генетично модифіковану сою та від 19 500 гривень за тонну – на негенетично модифіковану, тоді як портові котирування залишаються стабільними.

Суттєвий вплив на ринок має і глобальна кон'юнктура. Після осіннього зростання біржові котирування перейшли до корекції, однак аналітики вважають, що саме вона може стати основою для нового етапу підвищення цін, особливо якщо посилиться біржова підтримка.

Зверніть увагу! Водночас на ключових для України ринках, зокрема в Туреччині та Єгипті, бразильська соя на березень – квітень наразі виглядає більш конкурентною, що обмежує попит на українську продукцію. У таких умовах аналітики радять застосовувати зважену та гнучку стратегію реалізації, оскільки потенціал зростання цін на сою зберігається.

