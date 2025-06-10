Україна зменшила квоту на експорт цукру та м'яса птиці до ЄС майже вдесятеро

Український уряд затвердив зміни до постанови щодо обсягів цьогорічних квот на експорт до Європейського Союзу. Урядовці зменшили кількість цукру та м’яса птиці.

Уряд зменшив квоту експорту

Кабінет міністрів змінив обсяги квот на експорт до Європейського Союзу цукру та м'яса птиці, повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову від 6 червня № 664 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 р. № 1481".

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Експортні квоти змінили таким чином:

для цукру – 11 тисяч тонн (раніше було 107,2 тисячі тонн, зменшення майже в 10 разів),

м'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських, качок, гусей, цесарок – 51 тисяч тонн (55,3),

м'ясо індиків та їстівні субпродукти індиків – 1,4 тисячі тонн (1,5).

Водночас ліцензування експорту цукру згідно із затвердженою квотою запроваджується до 5 серпня 2025 року. Обсяг цієї квоти розподіляється Міністерством аграрної політики та продовольства між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам його експорту до ЄС за перших п'ять місяців цього року.

Зверніть увагу! Ліцензування експорту м'яса запроваджується до 31 грудня 2025 року. При цьому обсяг квот для товару "М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських, качок, гусей, цесарок" та для товару "М'ясо індиків та їстівні субпродукти індиків" розподіляється на період до 30 вересня 2025 року в розмірі 30 тисяч тонн, а на період з 1 жовтня 2025 року до 31 грудня 2025 року в розмірі 22,5 тисячі тонн.