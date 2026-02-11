Український експорт борошна змінює географію: куди йде агроекспорт

У сезоні 2025/26 маркетингового року Україна може експортувати близько 65 тисяч тонн пшеничного борошна. Це на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні.

Як зміниться експорт українського борошна у 2026 році?

Обсяги експорту українського пшеничного борошна у сезоні 2025/26 маркетингового року, за прогнозами "АПК-Інформ", становитимуть близько 65 тисяч тонн. Роком раніше експорт борошна складав 67 тисяч тонн.

У липні – січні 2025/26 маркетингового року на зовнішні ринки було відвантажено 37,5 тисячі тонн борошна, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Лише у січні експорт знизився на 23% – до 4,3 тисячі тонн.

Зверніть увагу! Основними ринками збуту залишаються Молдова (30%), Палестина (20%) та Чехія (16%), однак постачання до цих країн скоротилися. Зокрема, Молдова зменшила імпорт до 11,4 тисячі тонн (–8%), Палестина – до 7,3 тисячі тонн (–10%), Чехія – до 5,9 тисячі тонн (–32%).

Водночас Ізраїль та Іспанія збільшили закупівлі українського борошна, імпортувавши відповідно 3 тисячі тонн і 2,7 тисячі тонн.

Важливо! Аналітики пов'язують зниження експортного прогнозу з очікуваним спадом виробництва. За сім місяців сезону в Україні виготовили 510,5 тисячі тонн борошна, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року.

Які основні проблеми стримують український агроекспорт у 2026 році?